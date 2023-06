Grupo Humildemente já tem novo lançamento previsto

No programa CBN Cultural desta sexta-feira (2), os integrantes do grupo Humildemente, Romas de Souza (cantor), Renan Milk (tan-tam), Rafael Benedito (cavaquinho) e Rubinho Andrade (reco-reco) contaram a história da banda, que em breve completa um ano de muito pagode na capital. O grupo tem novo projeto audiovisual que será lançado oficialmente no próximo dia 9 em Campo Grande e a agenda completa está disponível nas redes sociais.

Confira a entrevista na íntegra: