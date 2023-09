Grupo RCN promove 1º Fórum de Sustentabilidade em MS

Um futuro sustentável para o planeta e para as empresas é um dos principais temas do momento, mas saber como e qual caminho seguir é o grande desafio dos diversos setores da sociedade. Os objetivos já foram traçados no compromisso global estabelecido pela ONU em parceria com 192 países.



Para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sabemos que é preciso unir forças entre empresas privadas, organizações do terceiro setor, poder público, instituições de pesquisa e a sociedade civil.



É exatamente o que vai acontecer no 1º Fórum RCN de Sustentabilidade, marcado para o dia 24 de outubro, a partir das 8 horas, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande-MS.

Será uma manhã enriquecedora, dedicada a palestras e debates inspiradores, para encontrar as melhores soluções sustentáveis para a nossa região, além de uma oportunidade ímpar de networking para fomentar o intercâmbio de conhecimentos e experiências na área da sustentabilidade.

O fórum vai contar com a presença de especialistas, líderes de pensamento e profissionais de destaque para discutir a questão de forma aprofundada e colaborativa, desmistificar o ESG (Ambiental, Social e Governança) e entender de que formas as consequências ambientais e sociais podem mudar o rumo e a economia das organizações.

O CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, Carlo Linkevieius Pereira, é um dos nomes já confirmados entre as autoridades convidadas. “Quando a gente observa a Agenda 2030 nos temas sociais, ambientais e de governança, percebemos que a gente não vai bem, seja no mundo ou no Brasil. Por outro lado, a gente nunca se mobilizou tanto enquanto sociedade em torno de uma agenda”, declarou Pereira.

O engenheiro civil e consultor em governança colaborativa e sustentabilidade, Sílvio Barros, afirma que “Embora o conceito de ESG tenha nascido no mercado financeiro, e disseminado entre grandes empresas, nenhuma delas poderá dizer que realmente tem compromisso com ESG se sua cadeia produtiva não comungar dos mesmos princípios”, avaliou o colunista da Rádio CBN.

Também já estão confirmados para as palestras e debates do fórum o presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, Fábio Coelho e o governador Eduardo Riedel, que vem trabalhando para tornar Mato Grosso do sul o primeiro estado carbono neutro do país. Para mediar as discussões, o fórum vai contar com a presença da jornalista Rosana Jatobá, mestre em gestão e tecnologias ambientais e apresentadora do quadro CBN Sustentabilidade, exibido em rede nacional.

O 1º Fórum RCN de Sustentabilidade é uma iniciativa do Grupo RCN que, desde 2018, vem promovendo o maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul em prol do desenvolvimento econômico e social do estado. O fórum terá transmissão ao vivo nos veículos de comunicação do grupo, sendo rádios, TV e canais na internet.