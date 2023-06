Grupo ValeBrum se destaca como gerenciador de marcas da beleza

Neste sábado (17), José Marques recebe o supervisor externo do Grupo ValeBrum, João Victor Medeiros dos Santos, que conta sobre a história da empresa, fundada a partir de um sonho empreendedor com a marca O Boticário, marca gerenciada pela ValeBrum em vários municípios do Estado.

Hoje, o negócio conta com diversas marcas de beleza em seu selo: O Boticário; Quem disse, Berenice?; Tô.Que.Tô Cosméticos; e Óticas Carol. Além de mais de 50 unidades de negócio espalhadas pelo Mato Grosso do Sul, nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Aquidauana e Miranda, há uma distribuidora de produtos e o espaço do revendedor, com treinamentos e oportunidades para quem deseja entrar no ramo e/ou se especializar.

A empresa familiar também possui as ações sociais voltadas à comunidade e os funcionários, como a "Ação Anti-Crise - Doe um Cobertor Para um Morador de Rua", que atendeu 800 pessoas em situação de vulnerabilidade social nesta semana. Doações monetárias de qualquer valor podem ser feitas no Píx (67) 984412979.