Grupos rivais no União Brasil juntam os cacos para reunirem forças nas eleições municipais

Os órfãos da senadora Soraya Thronicke no União Brasil serão acomodados no partido e muitos vereadores já avaliam não migrarem mais ao Podemos na abertura da janela partidária, em abril de 2024. O Podemos é o novo partido da senadora. O propósito da nova presidente regional da legenda, ex-deputada federal Rose Modesto, atual superintendente da Sudeco, é buscar a unificação do partido com a integração dos correligionários da Soraya. "Vamos juntar os cacos e esquecer o passado", teria dito Rose em conversa com os órfãos da senadora.

Rose tem conversado bastante com as principais lideranças do partido, como o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e com o ex-governador Murilo Zauith, para tratar das eleições municipais. Rose não quer perder vereadores na próxima janela, em abril de 2024, para os rivais, principalmente, ao Podemos. Os órfãos do grupo de Soraya, que não seguiram seus passos rumo ao Podemos, esqueceram as diferenças para integrar a ala de Rose. Um deles é o advogado Rhiad Abdulahad. Ele foi eleito a presidente regional da legenda com apoio de Soraya. Só que a convenção foi anulada pela Justiça e, nesta queda de braço, Rose saiu vitoriosa e assumiu o comando de fato e de direito o comando do União Brasil no Estado.

Mas Rhiad não ficou desabrigado. Como não acompanhou Soraya ao Podemos, acabou sendo premiado com a presidência do partido em Campo Grande, assumindo o lugar ocupado, até então pelo vereador Coronel Alírio Villasanti. Assim, Rose conseguiu unir o partido para concorrer às eleições municipais.

O propósito é preparar o partido para disputar prefeituras dos principais municípios do Estado. Um deles é Campo Grande. E o nome do partido em destaque é o de Rose. Só que ela esquiva de falar sobre o assunto, no momento, para não atrapalhar as conversas com o MDB de André Puccinelli e com PSDB de Reinaldo Azambuja.

Há a possibilidade dos partidos se unirem em vários municípios nas próximas eleições.

Confira na íntegra: