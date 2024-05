O abacate é uma fruta nutritiva e saborosa, com vários benefícios para a saúde. Ele é rico em gorduras saudáveis, principalmente do tipo monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol e proteger o coração. Além disso, o abacate é uma excelente fonte de vitaminas e minerais, como vitamina K, vitamina E, vitamina C, potássio e fibras.

Esta é uma receita clássica com abacate, um guacamole com um toque refrescante de frutas que aprendi com a cozinheira mexicana Lourdes Hernandes.

Guacamole de Frutas:

Ingredientes:

- 2 abacates maduros

- 1/2 cebola roxa, picada

- 1 pimenta dedo de moça, sem sementes, picada

- Suco de 2 limões

- 1/4 de xícara de coentro picado

- Sal e pimenta do reino a gosto

- 1 xícara de 1 fruta picada (pode ser manga, abacaxi ou morango)

- romã para decorar

Instruções:

1. Corte os abacates ao meio e remova o caroço. Em seguida, retire a polpa com uma colher e coloque em uma tigela.

2. Amasse os abacates com um garfo até obter uma consistência cremosa.

3. Adicione a cebola roxa, a pimenta dedo de moça, o suco de limão e o coentro na tigela com os abacates.

4. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto e misture bem todos os ingredientes.

5. Por fim, adicione a fruta picada no guacamole e misture delicadamente.

6. Decore com sementes de romã e sirva o guacamole de frutas com Tortilhas de milho ou Doritos.



Rendimento: 4 pessoas.

SOS RIO GRANDE DO SUL

Informações do Chef Fabrício Goulart que mora em Porto Alegre e trabalha iniciativas ligadas a alimentação no abrigos.

DICA: PROCURE DOAR PARA QUEM VOCÊ TEM CERTEZA QUE ESTA FAZENDO CHEGAR A AJUDA. DOE PARA QUEM ESTÁ FAZENDO UM TRABALHO SÉRIO E PRESTE CONTAS.

NÃO TENHA VERGONHA DE PERGUNTAR, PERDIR FOTOS, COMPROVANTES.

Aqui listo projetos que tenho trabalhado ou apoiado!

@sos.cozinhasrs

@cozinhaderecomecos

@cufars

@fae.feiraecologica

@misturaipoa @redecalabria @fundocrioula

@usefeedme



VAMOS AJUDAR!

