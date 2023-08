Guanandizão abrirá equipe de Ginástica Rítmica

A partir de segunda-feira (4), estarão abertas as inscrições para participar das aulas de Ginástica Rítmica no novo polo do Guanandizão. Serão 150 vagas para meninas de 5 a 9 anos.

Para realizar inscrições, pais ou responsável deverão comparecer ao local, com documentos: RG, CPF ou certidão de nascimento da criança, documento do responsável, comprovante de residência e comprovante de matrícula escolar.

Aulas serão distribuídas nos períodos matutino e vespertino, das 7h às 11h e das 13h às 17h, nas segundas e quartas-feiras.

Projeto

A ginástica rítmica é oferecida pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) no polo Jacques da Luz, desde 2010. O projeto atende meninas da iniciação ao rendimento, participando de competições municipais, estaduais e nacionais. O projeto é coordenado pela Diretoria de Esporte e Lazer (DDEL), e visa contribuir para atividades sistemáticas na Capital.

As atividades oferecidas pela Fundação, são atendidas por meio do Programa Movimenta Campo Grande, que visa ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

Os projetos contam com 100 locais de atendimento, nas 07 regiões urbanas e 02 distritos. Com 12.200 mil pessoas inscritas, mais 377.761 mil atendimentos por mês, nas 46 oficinas de esporte e lazer. São mais de 150 agentes sociais realizando atendimento para a população.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande