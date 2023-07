Guarda Civil da Capital convoca aprovados em concurso

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição desta terça-feira (18), do Diário Oficial (Diogrande), a convocação de 73 candidatos aprovados no concurso da Guarda Civil Metropolitan, referente ao Edital n. 01/2020 para integração do quadro policial permanente.

A orientação sobre o processo de nomeação e posse ocorrerá na quarta-feira (19), às 8h, no Plenário do Paço Municipal, localizado na Rua Arthur Jorge, 500 (antiga Central do IPTU).

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos nos editais de abertura dos respectivos processos seletivos, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que: Não se apresentar no prazo estabelecido no Edital; Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função; Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Edital de convocação n. 32/2023 com as relações nominais, locais, datas e horários para apresentação dos convocados encontra-se na edição de hoje do Diogrande, a partir da página 4.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande