Guarda Civil Metropolitana deflagra operação para garantir segurança nos parques da capital

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) deflagrou nesse final de semana a Operação Parque Seguro, com a finalidade de garantir a segurança dos usuários que utilizam praças e parques de Campo Grande para a prática do esporte e lazer. A ação teve início no sábado (25), na Região Anhanduizinho, que passou pelo Parque Ayrton Senna, Ginásio Guanandizão e Praça Jockey Clube e teve sequência no domingo (26) na Região Bandeira, passando pelo Parque Jacques da Luz, Lagoa Itatiaia e Praça Itamaracá.

A Operação Parque Seguro será realizada em todas as sete regiões de Campo Grande, conforme cronograma a ser determinado pela Superintendência do Comando e Coordenação de Operações da GCM. No sábado, a GCM realizou duas apreensões no Parque Airton Senna por tráfico de drogas. Logo, enquanto se deslocava do Parque do Aero Rancho em sentido ao Estádio Guanandizão, na rota houve mais uma apreensão por tráfico de drogas.

Considerado um dos maiores parques de Campo Grande, o Jacques da Luz, localizado nas Moreninhas, conta com 45 hectares de expansão, complexo esportivo coberto com duas quadras de futsal, basquete e vôlei, palco para apresentações, academia ao ar livre, além de salas de ballet e judô. A área esportiva descoberta conta com campos de futebol, quadras de futsal, quadras de vôlei de areia, pista de caminhada com 2,4 mil metros e mais o estádio.

Um espaço tão grande em um dos bairros mais populosos de Campo Grande, com certeza atrai muita gente. Segundo a administração do espaço, por dia passam cerca de 350 pessoas que realizam as oficinas de diversas modalidades esportivas. No final de semana, momento de lazer, o movimento dobra.

Com início as 16h e término às 19h30, durante os dois dias a Operação abordou 98 pessoas, recolheu 15 pipas, apreendeu 45 carretéis de linha com cerol e realizou dois boletins de ocorrência com encaminhamento à delegacia. Participaram da Operação as Gerências Operacionais das Regiões Anhanduizinho, Centro, Bandeira e Lagoa e Gerências Especializadas de Pronta Intervenção (GPI) e Patrulha Ambiental (GPA). Durante os dois dias, o total do efetivo foi de 16 viaturas e 36 Guardas Civis Metropolitanos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande