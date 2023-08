"Guerra interna" no PT, derruba a pré-candidatura de Zeca a prefeito de Campo Grande

O clima no PT é de guerra. E nesta batalha interna derrubou a pré-candidatura do ex-governador e deputado estadual Zeca do PT. Ele virou alvo de bombardeios dos petistas por defender homenagem ao ex-presidente Michel Temer pelas obras da ponte da rota bioceânica sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho. Temer é acusado de ser golpista por tomar o lugar da presidente Dilma Rousseff, que sofreu processo de impeachment.

Zeca sentiu o baque das críticas. Nem parecia mais o Zeca de outros tempos, que partia pra cima dos seus algozes. Hoje nota-se um Zeca fadigado. Um Zeca cansado e sem disposição para entrar numa briga.

O deputado sentiu-se caluniado pelas críticas dentro do PT. O ataque mais duro foi da direção regional do partido por causa da homenagem a Temer.

Zeca viu nas atitudes da direção do partido e de outras lideranças, uma certa resistência ao seu nome e que não dava mais para levar a sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande. Então, decidiu abrir mão, de forma irrevogável, da sua pré-candidatura.

A saída do Zeca, abre caminho para a advogada Giselle Marques e a deputada federal Camila Jara construírem suas pré-candidaturas a prefeito da Capital. Acompanhe: