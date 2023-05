Há 13 anos, cultura e arte mudam a realidade de jovens no Lageado

No Jornal CBN CG desta quinta-feira (11), a gerente do Sesc Lageado, Cirlene da Cruz, conta como a educação, aliada à arte e à cultura, está tranformando a vida de crianças e jovens na região do Parque do Lageado, em Campo Grande.

Dentre as ações sociais promovidas pela instituição, para estudantes com renda familiar até três salários mínimos, estão o ballet e uma orquestra da unidade, formada por todos os instrumentos dos cursos oferecidos de graça para a comunidade. Todos os materiais para as aulas de arte, dança e música são subsidiados pelo Sesc, que ajudou os participantes, inclusive, a alcançarem um curso superior.

Confira a história completa: