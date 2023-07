No CBN Festas e Eventos deste sábado (22), Zé Marques conversou com a empresária Elida Bertaco, fundadora da Mosar Interiores. Elida está há 23 anos no mercado de móveis planejados e em 2005 criou a Mosar Interiores, referência no mercado em Mato Grosso do Sul, contando com uma equipe uma equipe composta por arquitetos, designers de interiores que desenvolvem o projeto completo e auxilia na execução.

Confira o programa na íntegra: