No CBN Cultural desta sexta-feira (16), o músico Bethynho Show falou sobre sua história na música. Há mais de 30 anos em Mato Grosso do Sul, Bethynho trouxe a referência do samba na veia. Nasceu em Nilópolis (RJ), cresceu em Madureira e em 1994 se mudou para Corumbá. Hoje, ele transforma qualquer música e gênero musical em pagode e se apresenta em bares da capital.

Confira a entrevista completa: