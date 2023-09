Há cinco anos, Marcus Peretto trabalha com a música na capital

O CBN Cultural desta sexta-feira (8) recebeu o cantor e compositor campo-grandense, Marcus Peretto, que tem contato com a música desde pequeno, mas trabalha profissionalmente na área há cinco anos. O artista lançou em julho deste ano um novo EP chamado 'Literal' e fala sobre sua carreira e as influências que traz em mais um de seus trabalhos autorais.

"Eu trabalho nos restaurantes tocando um repertório de MPB e a minha composição tem muito haver com esse estilo, me inspiro em caras como Lenine e Jorge Vercilho. E com isso eu to buscando atingir o 'próximo nível' na música e tocar em festivais com pessoas talentosas e interessadas em me ouvir, quero levar essa alquimia. A composição é uma alquimia onde você busca expressar o sentimento mais honesto que você tem em letra", conta o músico.

Confira como foi a entrevista ao vivo: