Há mais de 30 anos, ruas de terra preocupam moradores do Nova Lima

O CBN nos Bairros foi até o Nova Lima, região norte da capital, onde moradores reclamam sobre a falta de pavimentação nas vias, tendo que conviver com poeira constante e lama em dias de chuva. Locais como a Rua Monte Alegre, receberam o asfalto incompleto e, outras ruas, como a Julio Bais, Bertolino Candido, Monte Alegre e a Avenida Cândido Garcia de Lima, continuam sobre terra.

"Eu moro aqui no Nova Lima desde 1986 e desde sempre foi assim, essa situação precária sem asfalto. Fizeram uma pate pra cima e outra pra baixo, mas a avenida nossa aqui continua com essa terra, e em dias de chuva é pior com a lama", conta a dona de casa Maria José Carneiro, que mora na Avenida Cândido Garcia Lima.

De acordo com o gerente de serviços gerais de um hospital da região, Antônio Márcio da Silva, por lá os pacientes possuem diversas dificuldades no transporte e há muito tempo o local não recebe o serviço de patrola para minimizar os danos aos moradores.

"A situação está nem feia aqui, em dias de chuva os carros e caminhões ficam atolados e dependem de carros da prefeitura pra desatolar. Uber nem vem buscar os pacientes, já teve pessoas que esperaram duas horas pra conseguir um motorista. E patrola nada, aqui tá igual cidade litorânea, cheia de areia, tem vezes que o pneu dos carros afundam na areia", conta.

Buraco registrado em frente a residência da aposentada Lúcia Rodrigues

As chuvas na região acabaram arrastando muita terra ao redor da casa da aposentada Lucia Rodrigues, e um grande buraco acabou se formando bem na frente da residência dela. Ela conta que o jeito é pedir ajuda e conseguir entulhos para tapar o buraco.

"Tá muito precário aqui esse buraco, e quando chove leva mais terra ainda e essa cratera fica maior. A gente pede pra quem tá trabalhando com construção aqui perto pra jogar entulhos aqui e ajudar a tapar".

Situação

Os moradores contam também que o processo de pavimentação teria sido interrompido na região e muitas vias acabaram não sendo asfaltadas. A informação se confirmou com a Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep).

De acordo com a secretaria, as obras de drenagem e pavimentação no Bairro Nova Lima foram divididas em 4 etapas, sendo as duas primeiras, etapas A e B, já concluídas.

Os trabalhos continuam agora nas etapas C e D. A etapa C, que abrange ruas ainda de terra anexas à Avenia Candido Garcia Lima, como a rua Julio Bais, Bertolino Candido e a Monte Alegre, está mais de 50% concluída e tem prazo para conclusão até novembro deste ano.

Já a Avenida Candido Garcia Lima, citada na reportagem, faz parte da etapa D das obras, etapa que está atualmente rescindida com menos de 10% dos trabalhos realizados. De acordo com a Sisep, a empresa que estava responsável por este setor pediu rescisão do contrato e, enquanto correm os trâmites burocráticos para nova licitação, o serviço de patrola será enviado ao local para minimizar os danos aos moradores.

