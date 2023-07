Haiwanna está há 26 anos nos palcos sul-mato-grossenses

Na semana do dia mundial do Rock, o Jornal CBN Campo Grande não poderia deixar a data passar em branco. No quadro CBN Cultural desta sexta-feira (14) recebemos no estúdio a banda Haiwanna, que completou 26 anos de história no rock de Mato Grosso do Sul.

Com referência em bandas tradicionais no país, como os Engenheiros do Hawaii e Nenhum de Nós, Haiwanna já tocou nos principais palcos do estado. O vocalista Hugo e o guitarrista Diego contaram um pouco da trajetória da banda, que conta ainda com o baterista Maykon e com Felipe no baixo.

Assista a entrevista na íntegra: