Hemosul tem estoques de O+ e O- em falta

Atualmente o estoque de sangue tipos O- e O+ está em falta no Hemosul Coordenador. Essas tipagens sanguíneas são as mais usadas, principalmente O-, por ser doador universal a tipagem é sempre necessária nas unidades.

Para doar basta comparecer à unidade – ou no período matutino nos postos de coleta localizados na Santa Casa e no Hospital Regional – com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde.

É necessário ter entre 16 a 69 anos e pesar 51 kg ou mais. Além disso, é importante ficar atento ao intervalo para quem se vacinou contra a covid (Coronavac 48h, já Astrazeneca, Pfizer e Janssen intervalo de 7 dias).

O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses.

O Hemosul coordenador fica localizado na Avenid Fernando Corrêa da Costa, 1.304. E funciona das 7h ás 17h de segunda a sexta-feira.

Contatos podem ser feito também por telefone, 3312-1517 e pelo WhatsApp no contato 99298-6316.