Hoje é o último dia para regularização do Censo Previdenciário

Termina nesta quarta-feira (31) o prazo para servidores realizarem o Censo Previdenciário obrigatório. Os servidores que não realizarem a atualização correm o risco de terem seus rendimentos bloqueados. Até agora 92% dos segurados do Regime Próprio de Previdência Socai de Mato Grosso do Sul (MSPrev) realizaram a atualização cadastral, que é obrigatória.

O Censo Previdenciário é obrigatório para segurados ativos, aposentados e pensionistas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), além dos integrantes da Policia Militar e Corpo de Bombeiros ativos, reformados, da reserva remunerada e pensionistas integrantes do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Mato Grosso do Sul (SPSM/MS).

“Se você, servidor público, ainda não finalizou seu recenseamento, fique atento. Você tem somente até as 23h59 desta quarta-feira para fazê-lo, sob pena de ter, já no mês de junho, seus rendimentos suspensos até que ocorra a regularização”, alerta o diretor de Gestão da Informação da Ageprev, João Ricardo dias de Oliveira.

*Com informações de Assessoria Ageprev