Hoje tem Festa do Queijo em Rochedinho

A 6ª edição da Festa do Queijo de Rochedinho será realizada neste sábado (13). A expectativa é de que mais de 7 mil pessoas prestigiem o evento, realizado no distrito que fica a quase 30km da Capital e já integra o calendário festivo. Mais de 4 toneladas de queijo e uma tonelada e meia de doces serão comercializadas pelos mais de 40 expositores e produtores participantes. O evento será realizado a partir das 17h, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, localizada na Rua Guia Lopes, 340.

Cristiane Vicente é a quarta geração de produtores da família vai levar quantidade significativa de queijo. Ela está otimista com o evento. “Vamos levar uma média de 700 quilos de queijo, somos uma empresa que produz 16 tipos - nozinho; trancinha; tabaquinha; palitinho de muçarela; especial de damasco, amêndoas e castanha-do-pará [...]. A festa é importante para nós e para todos os produtores da região, por agregar valor, divulgando a nossa marca. As pessoas podem conhecer o sabor, a textura e o diferencial dos produtos”.

Agricultores familiares também participam e valorizam a oportunidade. “Como produtor da agricultura familiar, eu vejo a Festa do Queijo como um grande impulso para apresentarmos os nossos produtos e vendermos. Vamos participar, levando novidades como o queijo defumado e o temperado, além do nosso carro-chefe que é minas frescal”, diz Alceu Cabral, que vai participar pela quinta vez do evento.

A festa é organizada pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), ambas de Campo Grande, em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho.

“Este evento, além de valorizar o trabalho e as tradições locais, é mais um que vem para potencializar a economia da nossa Capital, em especial a de Rochedinho. As oportunidades não são só para os grandes, mas também para os médios e pequenos produtores, oferendo possibilidades para que possam gerar trabalho e renda, sem precisar sair de sua região”, destaca a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes.

Festa

Além dos quitutes das barraquinhas de queijos e derivados do leite, haverá praça de alimentação com as mais diversas guloseimas que vão do cachorro-quente ao churrasco de chão. Também haverá food truck, com os mais variados pratos e bebidas.

Para as crianças, a diversão está garantida com brinquedos infláveis e pula-pula. Os adultos poderão se divertir com shows de artistas regionais. Às 18 horas, o Grupo Laço de Ouro, a primeira atração da festa, sobe ao palco com o melhor do bailão. Na sequência, às 20 horas, é a vez da dupla Wilson e Cristiano e às 22 horas, Os Filhos de Campo Grande encerram a noite em grande estilo.