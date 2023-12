Homem com mais de 30 passagens pela polícia morre em confronto com o Choque

Um homem morreu em confronto com a polícia na noite desta segunda-feira (25), em Campo Grande. A ocorrência foi registrada no bairro Tijuca.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Choque realizava rondas na região do bairro Caiobá, quando se deparou com um Uno de cor cinza, furtado no dia. O condutor demonstrou nervosismo excessivo ao ver a equipe policial, o que levantou a suspeita de que o veículo poderia estar envolvido em algum crime.

Continue Lendo...

Os policiais tentaram abordar o carro, mas o condutor fugiu em alta velocidade. Após vários quilômetros de perseguição, o veículo foi foi parado por um bloqueio policial e abordado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao ser abordado, o condutor do veículo, foi ordenado a descer do carro com as mãos para cima. No entanto, ele resistiu à ordem e sacou uma arma de fogo, disparando contra os policiais.

Os policiais revidaram os disparos e atingiram o suspeito. Ele foi socorrido à UPA Leblon, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local do confronto, a polícia apreendeu a arma utilizada pelo condutor do veículo, um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Também foi constatado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto por evasão de local de custódia legal.

Durante entrevista coletiva concedida nesta manhã, o Comandante do Batalhão de Choque, Tenente-Coronel Rocha afirmou que nenhum policial foi atingido, e que o batalhão está preparado para o confronto. "Dificilmente alguma equipe do Choque ou da Polícia Militar faz intervenção de uma forma que ela possa ser atingida. O risco existe, mas é minimazado pelo treinamento e preparo. O Choque está preparado para fazer o confronto de forma técnica. [...] Agressão letal, resposta letal", afirmou o comandante.

Ainda falando sobre a efetividade da polícia, o tenente destacou que, entre as ações do Batalhão de Choque neste ano, foram apreendidas mais de 150 armas de fogo e 255 veículos, maioria retirados de facções criminosas e quadrilhas, e mais de 720 criminosos foram presos.

Histórico criminal

De acordo com Rocha, o suspeito tinha mais de 35 registros criminais. "Criminoso bastante conhecido no meio policial. Passagem por tráfico de drogas, furto, roubo, roubo majorado com emprego de arma de fogo, até chegar nessa situação de confronto."