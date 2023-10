Homem é autuado em R$ 3 mil por manter aves silvestres em cativeiro

Um homem foi autuado em R$ 3 mil pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Dourados por manter aves silvestres em cativeiro sem autorização ambiental.

A ação ocorreu na tarde de ontem, quando policiais militares de Fátima do Sul, em operação conjunta com a Polícia Civil contra o tráfico de drogas, flagraram o homem com seis aves silvestres nativas na residência dele.

As aves, sendo três curiós, dois coleirinhos e um papagaio verdadeiro, foram apreendidas e encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo Grande.

O homem foi autuado administrativamente pela PMA e responderá pelo crime ambiental, cuja pena prevista é de detenção de seis meses a um ano.