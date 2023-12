Homem é preso em hospital após roubar caminhonete de militar

Um homem foi preso após roubar uma caminhonete Toyota Hilux de um militar do Corpo de Bombeiros.

O militar estava com a esposa, a mãe e a filha, quando foi abordado por dois homens. Os criminosos ordenaram que o militar e sua família saíssem da caminhonete e, em seguida, fugiram com o veículo.

No momento da fuga, o militar efetuou disparos, e um dos disparos atingiu um dos criminosos no ombro.

O homem ferido foi levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Campo Grande. Ele não quis fornecer o nome e inicialmente disse ter sido vítima de um roubo de bicicleta.

A equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar foi acionada e, após conversar com as vítimas, identificaram o homem como um dos criminosos do roubo.

Após ser identificado, o criminoso confessou o crime e disse que a caminhonete estaria escondida na região da saída para São Paulo. Outra equipe do Choque localizou a caminhonete no Bairro Panorama. O veículo foi apreendido e encaminhado para a perícia.

A perícia realizada na caminhonete constatou marcas de tiro e marcas de sangue do criminoso.

O autor do crime continua internado e passará por cirurgia. Ele segue sendo escoltado por policiais.

As equipes do Choque conseguiram identificar o outro autor do roubo, mostrando fotos do sistema policial para as vítimas. O segundo criminoso segue foragido.