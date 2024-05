Homem é preso por ameaçar ex-mulher em Nova Andradina

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última quarta-feira (15) por perseguir, ameaçar e danificar bens da sua ex-esposa em Nova Andradina. O crime aconteceu após o fim de um relacionamento de 17 anos entre o casal.

De acordo com a vítima, que procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), ela estava sendo perseguida pelo ex-marido. Na madrugada do dia 15, ele a ameaçou por telefone e disse que estava na casa dela, quebrando tudo e que a mataria quando a encontrasse.

A equipe da DAM, ao tomar conhecimento das ameaças, imediatamente iniciou as buscas pelo autor. A vítima, que estava abrigada na delegacia, manteve contato com a equipe e repassava informações sobre a localização do ex-marido.

O homem foi localizado e preso em flagrante. Durante a revista pessoal, a polícia encontrou um facão com ele. No carro que ele usava para perseguir a ex-esposa, foram encontrados diversos bens da vítima, como televisão, bolsa, botijão de gás e documentos pessoais, que ele havia furtado da casa dela.

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário. O homem permanece preso à disposição da justiça.

*Com informações da PCMS