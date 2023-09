Homem é preso por pesca predatória em Naviraí

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Naviraí prendeu um homem em flagrante por pesca predatória no último domingo (25). A prisão ocorreu durante fiscalização ambiental na rodovia MS-487, no município.

O homem, de 33 anos, foi abordado em uma camionete com um reboque puxando uma embarcação de pesca. No interior do veículo, os policiais encontraram quatro peixes da espécie pintado, quantidade superior à cota permitida para a pesca amadora.

Além disso, os peixes estavam com tamanhos inferiores ao permitido para captura. Ao ser questionado sobre a origem dos pescados, o homem informou que os havia capturado na calha do rio Amambai.

Continue Lendo...

Diante dos fatos, o homem foi autuado em R$ 3.974,00 por pesca predatória e encaminhado em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil de Juti.