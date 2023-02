Homem é preso por venda ilegal de remédios

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na última terça-feira (31), pela Polícia Civil, em Campo Grande, por suspeita de venda de remédios em desacordos com as normas da Agência Nacional de Vigilância (Anvisa).

No combate ao tráfico interestadual de drogas, policiais civis receberam informações que um homem estava utilizando o serviço dos Correios para o tráfico. Durante as diligências, os agentes visualizaram o suspeito saindo da sua residência com vários envelopes amarelos. O suspeito se dirigiu à uma unidade dos Correios onde os policiais fizeram o flagrante.

Os investigadores encontraram com o homem 826 frascos, mais de 12 mil comprimidos e aproximadamente três mil e 400 adesivos escritos Fitoterápicos. Em primeiro momento, os comprimidos haviam testado positivo para cocaína, mas após laudo descobriu-se que os comprimidos eram antiflamatórios e relaxantes musculares.

A Polícia Civil descobriu que foram apreendidos em Votuporanga, interior de São Paulo, os mesmos comprimidos e adesivos, que seriam a causa da morte de uma pessoa que ingeriu o medicamento.

Em depoimento, o suspeito afirmou que comprava as cápsulas prontas com um dono de uma farmácia de manipulamento, e que começou a vender os remédios em uma plataforma de comércio virtual. E em meados de 2019 a plataforma o baniu, mas mesmo assim os clientes ainda o procuravam para a compra.