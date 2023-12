Homem morre com 35 cápsulas de droga no estômago

Bonifácio Choque Cruz morreu depois de engolir 35 cápsulas com cocaína e uma delas estourar. O corpo dele foi abandonado, com um saco amarrado na cabeça, em uma rodovia na região de fronteira entre Puerto Quijarro e Corumbá.

A Polícia Boliviana realizou laudo e identificou a cocaína no estômago da vitima. O resultado foi divulgado nesta quarta (6), e veiculado pelo jornal boliviano El Clave.

Os traficantes utilizavam uma casa em Puerto Quijarro, que fica a menos de 15km de Corumbá, para abrigar Bonifácio. As autoridades identificaram que o homem deve ter começado a passar mal ainda na residência. Depois que morreu, o corpo dele foi levado para uma rodovia que dá acesso à região de Mutum.

A principal suspeita é que Bonifácio teria o acordo de atravessar a fronteira com o Brasil e levar a droga escondida dentro do corpo para alguma localidade aqui no país.

No total, as apurações já identificaram que há cinco pessoas suspeitas de terem aliciado Bonifácio para servir como "mula", termo utilizado no caso de pessoas que transportam droga no corpo. Essas pessoas estão ligadas ao aluguel da residência onde o homem passou alguns dias. Os nomes não foram divulgados.

Os donos da casa, que não estão relacionados ao tráfico, foram presos porque eles que encontraram o corpo de Bonifácio e não avisaram a polícia sobre o caso.

A vítima mora na região de Potosí e o corpo será transladado para sepultamento. A investigação prossegue para identificar se há mais pessoas que atuaram como mulas na região.