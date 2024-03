Homenagem a Daniel Machado Fonseca: Gastronomia e Diplomacia

Hoje, minha coluna "Viagem de Sabores" presta homenagem a um grande profissional das relações internacionais brasileiras e apresenta uma das receitas mais sublimes da gastronomia.

Esta semana, o Brasil lamentou a perda de um grande diplomata, Daniel Machado Fonseca, que entre tantas realizações coordenava a força-tarefa de clima no G20. Tive a honra de conhecê-lo em 2012, durante minha participação na 1ª Expo Brasil na África Oriental, em Nairóbi.

Anos depois, quando ele e sua esposa, Roberta, moravam em Roma, fui convidado por eles para preparar uma massa com nada menos que trufas brancas de Alba recém-colhidas. Foi a primeira vez que tive contato com essas legítimas joias da gastronomia italiana, e pudemos desfrutar daquele sabor único e original da trufa mais rara do mundo, em uma noite inesquecível.

A trufa branca é encontrada apenas em determinadas épocas do ano, geralmente de outubro a dezembro, crescendo no subsolo em simbiose com raízes de árvores como o carvalho e o salgueiro. Sua colheita é delicada e requer grande habilidade dos caçadores de trufas.

Com aroma intenso e terroso, com notas de alho, mel e cogumelos, e sabor suave e delicado, com toques levemente amanteigados, a trufa branca deve ser consumida crua. Eu optei por preparar um talharim na manteiga.

Cozinhei o talharim ao dente e reservei um pouco da água da cocção para misturar com manteiga, sal, pimenta do reino e queijo parmesão ralado, formando um molho. Em seguida, empratei a massa e finalizei com um toque de azeite de oliva extra virgem e finas camadas da trufa branca ralada sobre cada prato.

Além da emoção de cozinhar pela primeira vez um ingrediente tão nobre, tive a oportunidade de conviver com um dos profissionais que vinham fazendo a diferença na nobre tarefa de preservação do meio ambiente para as futuras gerações.

Descanse em paz, Daniel, seu engajamento nas questões climáticas e ambientais será lembrado e sua influência perdurará.

