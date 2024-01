Homens são presos por pesca predatória em São Gabriel do Oeste

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de São Gabriel do Oeste prendeu quatro homens por pesca predatória no rio Coxim, na tarde de domingo (21). Os homens foram flagrados pescando com tarrafa, um artefato proibido pela legislação ambiental.

A PMA recebeu uma denúncia anônima sobre a pesca ilegal. Ao chegar ao local indicado, os policiais ambientais encontraram os homens com uma caminhonete carregada com pescado. No total, foram apreendidos 7 kg de peixes, sendo 5 pirapitingas, 2 curimbatás e 3 cascudos.

Os homens foram autuados por pesca em período proibido e por pesca com artefato proibido. Eles também foram presos e encaminhados à delegacia de polícia, onde foram indiciados por crime ambiental.

*Com informações da PMA