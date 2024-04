'Hormônio não gera câncer', explica médico sobre tratamento de reposição hormonal

Estilo de vida ou o natural passar dos anos pode impactar na produção hormonal de mulheres e homens. Pedro Paulo Nunes, médico nutrólogo - do Núcleo Pedro Nunes - explicou que a reposição de hormônios é um tratamento importante no restabelecimento da qualidade de vida do paciente.

Diferente do que normalmente se imagina, a reposição hormonal - comumente ligada as mulheres - também é indicada para homens. "Eles também com a idade, a partir dos 40 anos, perdem 1% de testosterona, em média, por ano. Por isso, é importante repor. A prática esportiva, especialmente a musculação, ajuda a proteger a saúde hormonal masculina".

Entre as formas mais utilizadas para a reposição de hormônios estão a utilização em gel, injetáveis e implantes. Acompanhe a entrevista completa.