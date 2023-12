Hospital alerta para aumento de vítimas da violência neste final de ano

Entre os dias 22 e 25 de dezembro, de sexta a segunda-feira, a Santa Casa de Campo Grande - maior hospital de Mato Grosso do Sul no atendimento à saúde pública - atendeu mais que o dobro (114%) do total de pacientes vítimas de ferimentos por arma de fogo e arma branca, na comparação à semana anterior ao feriado natalino.

O coordenador Médico do Centro Cirúrgico e diretor-técnico interino da Santa Casa, Diogo Gomes, informou que a demanda por procedimentos cirúrgicos nesse período surpreendeu as equipes de plantão. “Temos um número de procedimento esperado para o final de semana, porém não imaginávamos aumento neste feriado, onde a festividade é familiar”, disse o médico.

Diante da situação, os médicos emergencistas temem por um aumento ainda maior dos casos de violência durante as festividades dos próximos dias e o feriado de Réveillon. “Com a proximidade do Ano Novo, nossa preocupação aumenta, ainda mais em casos que podem ser evitados”, destacou o coordenador do Pronto-socorro, Marcos Bonilha.

Temendo uma sobrecarga no atendimento emergencial nos próximos dias, o hospital divulgou um apelo à população e às autoridades da segurança pública para que sejam adotadas medidas responsáveis, evitando comportamentos de risco, para reduzir os casos de vítimas da violência.

DADOS

De 22 a 25 de dezembro, o Serviço de Urgência e Emergência do Pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande recebeu 15 vítimas de ferimentos por arma branca (objetivos perfurocortantes) e por arma de fogo. Na semana anterior, de 15 a 18 de dezembro, foram atendidos sete pacientes.

Também foram atendidos, nesse mesmo período, outros 27 pacientes vítimas de agressão, um aumento de 92% em relação ao final de semana anterior; e 108 pacientes vítimas da violência no trânsito da Capital e do interior do estado, aumento de 32%.