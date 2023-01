Hospital da Unimed de Campo Grande implanta dez leitos neonatal e pediátrico

Com um parque tecnológico de alto padrão e um investimento de quase 5 milhões de reais, a UTI conta com dez leitos neonatal e pediátrico, sala de coleta de leite humano, incubadora de última geração, além de outros equipamentos essenciais. A unidade ainda contará com uma equipe médica e multiprofissional (enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontólogos, psicólogos e técnicos em Enfermagem) altamente capacitada e treinada para o manejo de pacientes de alto grau de complexidade. Além disso, a unidade hospitalar é acreditada na ONA nível 2.

Tudo foi pensado e projetado para oferecer uma assistência acolhedora e humanizada aos usuários de 0 a 28 dias de vida (na ala neonatal) e de 29 dias a 18 anos (na ala pediátrica).

Os pacientes serão acolhidos via: Pronto Atendimento Pediátrico do Hospital Unimed CG, rede credenciada e outros setores, como ala de internação e centro cirúrgico, além de transferência de hospitais da rede credenciada e de outras Unimeds pelo sistema de intercâmbio.

A UTI Pediátrica Mista vem para agregar ainda mais qualidade aos serviços prestados aos beneficiários Unimed Campo Grande, mas também para os convênios atendidos pelo Hospital Unimed CG e também pacientes particulares.

Para o Diretor Técnico do hospital, Dr. Jean Carlos Alves, a UTI Pediátrica Mista representa o crescimento do Hospital Unimed Campo Grande. “Trata-se da cereja do bolo que começou a ser preparada em 2014”, afirma.

Antes da inauguração oficial, profissionais da imprensa visitaram o novo setor para conhecer as instalações.

Com informações da assessoria