Hospital Regional abrirá concurso com mais de 200 vagas

Nesta quinta-feira (18), o governador estadual, Eduardo Riedel, autorizou a realização de concurso público para preencher vagas no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), por meio da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau).

No total, são 279 vagas, sendo 119 para profissionais de serviços hospitalares, 140 vagas para técnico de serviços hospitalares e 20 para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

"O concurso é uma medida essencial para suprir o déficit de profissionais que enfrentamos atualmente e garantir a qualidade do atendimento prestado à população", destacou a diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha.

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) irá realizar o concurso, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Funsau, estabelecendo as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos. Mais informações ainda serão publicadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira as vagas disponíveis:

Profissional de Serviços Hospitalares: Fonoaudiólogo (5); Assistente Social (5); Fisioterapeuta (15); Psicólogo (4); Farmacêutico (10); Bioquímico (2); Biomédico (2); Enfermeiro (30); Engenheiro Clínico (1); Nutricionista (1); Médico (44).

Técnico de Serviços Hospitalares: Costureiro (2); Agente Condutor de Veículos (5); Agente de Serviços Hospitalares (30); Agente de Farmácia (20); Técnico em Radiologia (22); Técnico de Laboratório (9); Técnico de Enfermagem (52).

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares: Auxiliar de Serviços Hospitalares (10); Auxiliar de Lavanderia (10).

*Com informações do Governo do Estado