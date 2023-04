Hospital Regional realiza campanha sobre segurança no ambiente de trabalho

Com o tema “Você vive salvando vidas, comece o plantão salvando a sua! Use adequadamente o EPI!”, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul lança a campanha Abril Verde, mês dedicado à prevenção de acidentes de trabalho e à promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho. A ação vem para alertar aos colaboradores e população sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho, e doenças ocupacionais.



O lançamento será dia 12 de abril e para marcar o início da campanha haverá cerimônia de abertura com apresentações e palestras voltadas ao tema. As atividades seguirão durante todo o mês de abril com foco na conscientização dos colaboradores e se estende até o dia 28, com mais palestras e debates. A pessoa interessada em participar do evento poderá fazer a inscrição gratuita pela internet.



A campanha do abril Verde é uma iniciativa nacional, criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A iniciativa busca conscientizar população e colaboradores sobre a importância da saúde e segurança no trabalho, e busca sensibiliza trabalhadores, sindicatos, empresários e governo sobre a necessidade de se investir em politicas e práticas que garantam um ambiente de trabalho seguro e saudável, e chamar atenção para o uso de EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) no local de trabalho.

*Com informações de Comunicação HRMS