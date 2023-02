Hospital Universitário é a instituição federal mais elogiada do país na plataforma Fala.BR

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) foi a instituição do Governo Federal mais elogiada do país. Os dados são da plataforma Fala.BR, da Controladoria-Geral da União (CGU), e é o quarto ano consecutivo que a Rede Ebserh se destaca no ranking.

De acordo com informações da CGU, a lista de instituições mais elogiadas é seguida pelo Instituto Nacional do Seguro Social e pela Maternidade Escola Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em seis unidades da Rede Ebserh, incluindo o Humap e a Maternidade Escola, a porcentagem de elogios ultrapassou a porcentagem de reclamações.

Em 2022, o HU registrou mais da metade dos elogios relativos às 316 instituições do Executivo Federal na plataforma da CGU. Dos 12.777 elogios apurados no ano passado, 6.634 foram direcionadas a alguma unidade vinculada, o que corresponde a 51,92% do total e quase 2 mil elogios a mais do que no ano anterior.

“Esse destaque no recebimento de elogios, já pelo quarto ano consecutivo, aponta que estamos realizando um trabalho de excelência, pois cada vez mais o cidadão tem expressado o seu reconhecimento em relação à qualidade dos serviços oferecidos nos hospitais que compõem a Rede”, avaliou o ouvidor-geral da estatal, Diego Rezende.

De todas as unidades da Rede Ebserh, apenas o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá não participou do ranking, pois ainda não está cadastrado na plataforma Fala.BR. “Isso se dá por ele ser um hospital novo, tendo iniciado as suas atividades no final do ano passado, além de ser último a aderir à estatal”, completa Rezende.

*Com informações de Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh