"Houve uma falha na rede de proteção à criança", afirma OAB-MS

Nos próximos dias a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB-MS deve entregar ao Governo do Estado um relatório sobre a avaliação da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Mato Grosso do Sul. De acordo com a presidente da comissão, a advogada Maria Isabela Saldanha, é urgente que se façam adequações e mudanças estruturais no atendimento às crianças vítimas da violência.

Representantes da OAB-MS, do Ministério Público Estadual e parlamentares se reuniram após a morte da menina Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, que foi brutalmente assassinada em Campo Grande no último dia 26, após o registro de 36 atendimentos médicos na unidade de saúde da rede pública, para avaliar o caso e propor soluções que posssam garantir a proteção de crianças e adolescentes.

Uma das propostas é a criação da 'Casa da Criança Brasileira', com atendimento multidisciplinar e funcionamento 24h por dia, aos moldes do atendimento feito à mulher vítima da violência.



Assista à íntegra da entrevista realizada nesta terça-feira (7) na Rádio CBN Campo Grande: