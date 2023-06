HRMS abre processo seletivo para médicos

A Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau), Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria de Estado de Administração (SAD) abriram, nesta quarta-feira (14), as inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de médicos.

Conforme a publicação no Diário Oficial do Estado, são seis vagas destinadas a função de médico plantonista e oito para médico cirurgião geral. A contratação, por tempo determinado, visa atender à necessidade temporária do HRMS.

A remuneração total oferecida para 12 horas semanais de trabalho é de R$ 6.012,55. Adicionais de insalubridade, adicional noturno e plantões extraordinários poderão ser concedidos ao contratado, na forma da legislação pertinente.

Os interessados têm até o dia 21 de junho para se inscreverem. Confira todas as informações no edital.

*Com informações do Governo do Estado