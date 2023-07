HVM e Viva Haus entregam experiência de moradia exclusiva em Campo Grande

A perspectiva da moradia por meio da vertilização tem ganhado cada vez mais espaço em Campo Grande. A construção de empreendimentos com características individuais, criados para públicos diferentes é a marca do Grupo 'HVM Incorporadora'.

No CBN Festas e Eventos, o gerente comercial do Grupo HVM Incorporadora, Fabrício Candia falou sobre a atuação da empresa, criada na Capital há mais de 10 anos, no mercado local.

Além do trabalho oferecido pelo própria HVM com foco na construção de prédios, modernos e inovadores, o grupo atua também com o perfil 'Viva Haus', direcionando para condomínio-clube com mais capacidade de moradia, pensando na qualidade de vida, por meio de um condomínio completo. Acompanhe a entrevista: