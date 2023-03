I Circuito Gastronômico CG está com inscrições abertas

A companhia MSGÁS irá comemorar seus 25 anos com o “I Circuito Gastronômico CG – Edição Sabores da Terra”, de 18 a 30 de abril. O objetivo é valorizar a culinária regional e fomentar o setor na Capital.

De acordo com a MSGÁS, mais de 50 estabelecimentos comerciais já se inscreveram para o evento, que conta com o direcionamento do chef Paulo Machado.

O presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, afirma que o evento marca a comemoração dos 25 anos da empresa como distribuidora de gás natural em Mato Grosso do Sul.

“Atendemos hoje 14,5 mil unidades consumidoras nos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e cogeração. No período de oito anos tivemos um aumento de quase quatro vezes de clientes apenas em Campo Grande, e nosso projeto é continuar com a política de expansão”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participação

Os participantes irão desenvolver um prato regional, com ao menos um ingrediente da culinária sul-mato-grossense obrigatório.

Os ingredientes são: pequi, baru, guavira, nicola (queijo), galinha caipira, carne de sol, mocotó, pintado, coentro, miúdos, linguiça sertaneja, mel de apicultores do Pantanal, erva mate, polvilho doce ou azedo, farinha de mandioca de furnas, farinha de milho, peixes, como o pintado e pacu, rapadura de furnas e a mandioca.

O circuito segue aberto para a participação de bares, restaurantes, hamburguerias, pizzarias e cafeterias.

As empresas interessadas em inscrever seu prato, contarão com série de vantagens, como a participação na reunião técnica com o chef Paulo Machado, ampla divulgação de mídia promovida pelo Circuito Gastronômico CG e entregas especiais, como passaportes que ficarão disponíveis no aeroporto e Centro de Atendimento aos Turistas, que incluem a Casa do Artesão e o Bioparque Pantanal.

Inscrições

As inscrições estão abertas, por meio do site do evento. O valor da inscrição é de R$ 600 por prato. Clientes da MSGÁS e Associados a entidades de classe terão desconto de R$ 120,00. O evento também conta com patrocínio do Slow Food Pantanal.

*Com informações do Governo do Estado