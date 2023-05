IBGE aponta crescimento na economia de Campo Grande

A economia de Campo Grande continua avançando, é o que revela a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgadas nos dias 16 e 17 de maio, respectivamente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o estudo sobre a economia estadual, Campo Grande representa cerca de 40% do Comércio e dos Serviços de Mato Grosso do Sul, tendo, portanto, grande impacto sobre os números apresentados.

A pesquisa apontou que o volume de vendas no comércio varejista ampliado em Mato Grosso do Sul em março de 2023 cresceu 4,3% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. O resultado acima da média nacional de 3,6%. O comércio varejista ampliado inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Já o setor de serviços teve forte recuperação e avançou 7,9% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. A média nacional foi de 0,9% no mesmo período. “Os números apresentados demonstram que a atividade econômica de Campo Grande vem crescendo de forma consistente, refletindo em todos os setores, principalmente na criação de novas empresas e novos postos de trabalho”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul acumula alta de 1,9% no setor de serviços e de 2,2% no comércio varejista ampliado. Destaca-se que o IBGE não divulga pesquisas de indústria, comércio e serviços a nível municipal.

De acordo com o economista e superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Comércio Exterior da Sidagro, José Eduardo Corrêa dos Santos, apesar da desaceleração da economia nacional, Campo Grande e o Mato Grosso do Sul de forma geral vêm conseguindo manter um dinamismo econômico superior à média nacional. “A Capital continua com boa abertura de novas empresas – superando 123,5 mil em maio -, e geração de novos postos formais de trabalho. Novas possibilidades criadas pela Rota de Integração Latino-Americana (RILA) Corredor Bioceânico também têm atraído investidores para Campo Grande”, aponta.

Somente no último mês, Campo Grande recebeu delegações internacionais de países como o Chile, o Paraguai, a Bolívia, a Argentina e representantes de Portugal, Itália e Luxemburgo para conhecer a Capital das Oportunidades e buscar trocas comerciais. “Continuamos trabalhando e buscando essas conexões, buscando desenvolvimento e as possibilidades que a integração latino americana traz para a nossa Capital”, conclui Adelaido Vila, secretário da Sidagro.