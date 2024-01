IBGE estima queda nas safras de 2024 em Mato Grosso do Sul

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (10) o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA 2023) e a expectativa para as safras de 2024. Os dados fornecem estimativas de área plantada, área colhida, quantidade produzida e rendimento médio de produtos selecionados com base em critérios de importância econômica e social para o país.

Em 2023, o estado registrou recorde na produção das safras de cereais, leguminosas e oleaginosas, com 28,4 milhões de toneladas. Para 2024, o Levantamento prevê 26,7 milhões de toneladas produzidas, queda de 6% em relação aos números do ano anterior.

Continue Lendo...

Segundo IBGE, essa diminuição na produção do estado segue na mesma tendência da safra brasileira, que em 2024 deve somar 306 milhões de toneladas, com queda de 2,8% em relação a 2023.

Esperam-se quedas na produção da soja, do milho 1ª e 2ª safra, do sorgo, do feijão 2ª safra, do arroz e do trigo. Aguarda-se aumento na produção do algodão herbáceo.

*Com informações IBGE