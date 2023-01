IBGE estima safra de 296 milhões de toneladas no país em 2023

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12). A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve crescer mais de 12% em 2023 e atingir um novo recorde, ultrapassando 296 milhões de toneladas. A estimativa faz parte do Terceiro Prognóstico do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola.

O estudo prevê um ano de recordes na produção da soja, principal destaque que deve puxar a alta neste ano. Além disso, a produção do milho pode crescer cerca de 6%. Já produtos como arroz, feijão e trigo devem apresentar declínio na produção.

De acordo com o IBGE, a perspectiva para 2023 é expressiva e ocorre após dois anos difíceis para a safra brasileira, com recuo e crescimento modesto, além de problemas climáticos.

Produtividade

Pesquisadores e agrônomos de Maracaju alertam que as chuvas até o final de janeiro serão determinantes para a produtividade da soja nesta safra 2022/2023. Se o período permanecer com uma certa regularidade de precipitações, a produtividade pode superar as expectativas iniciais. O bom manejo para controlar aparecimento de pragas e doenças também é fundamental para o resultado desta safra.