ICMS encarecerá preço da gasolina no estado

No CBN Finanças desta terça-feira (23), o economista e colunista da Rádio CBN Campo Grande, Hudson Garcia, comentou sobre a mudança de política de preços da Petrobras. “Isso é um ajuste da Petrobras referente a defasagem no preço internacional. Nos últimos 12 meses, houve queda de 38% no preço do barril de petróleo. A defasagem da gasolina nesse mesmo período chega a 30%. Tinha que ser feito um ajuste para que o preço acompanhasse esse preço internacional”, frisou.

Com alíquota fixa, Mato Grosso do Sul deixará de ter o menor ICMS sobre a gasolina a partir de junho. “MS cobrava R$ 0,92 por litro de gasolina. Com a nova metodologia de preço fixo do ICMS de R$ 1,22 em todos os estados brasileiros, Mato Grosso do Sul tem a maior diferença do país com R$ 0,30 de diferença no litro”, explicou o economista.

