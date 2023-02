Idoso atacado por abelhas permanece internado

O jardineiro José Severino, de 70 anos, atacado por um enxame de abelhas nessa terça-feira (7) ainda está internado em observação médica no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul. O boletim médico divulgado revela que o idoso apresenta quadro de saúde estável.

Ele foi picado por mais de 500 abelhas, conforme revelou o socorrista dos bombeiros que fez o primeiro atendimento ao idoso que chegou a desmaiar devido às fortes dores sofridas durante o ataque do enxame.

José prestava serviço de jardinagem nem uma praça da cidade quando ocorreu o ataque. Na manhã desta quarta-feira (8) uma equipe do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros esteve novamente no local e precisou interditar a área porque foram encontrados outros enxames de abelha.

Os Bombeiros não descartam a possibilidade de haver uma ação de extermínio de colméias do local. Por segurança, o trabalho deve ser realizado no período noturno quando os insetos estão mais calmos. As abelhas encontradas são da espécie ‘europa’, comum em áreas urbanas mas, quando ameaçadas, tornam-se muito agressivas.



