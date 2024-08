Idosos de 2070 tendem a ser mais exigentes na garantia de direito, avalia psicológa

De acordo com a pesquisa de Projeções da População: Brasil e Unidades da Federação: Revisão 2024 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2070, cerca de um terço da população de MS terá 60 anos ou mais de idade.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta sexta-feira (30), a psicóloga, Lariane Marques Pereira avaliou o que tem contribuído para uma velhice mais ativa e produtiva. Fatores externos como alimentação, acesso à saúde e atividade física tem ajudado no alongamento da vida com qualidade.

No entanto, a psicóloga especialista em cuidados continuados integrados - atenção à saúde do idoso e Mestre em saúde e desenvolvimento foi categórica ao afirmar que cuidados com a saúde mental são essenciais no prolongamento da vida.

Sobre perfil dos idosos de 2070, Lariane está otimista com a turma que está sendo construída nesta geração, especialmente, em relação ao grau de conhecimento de seus direitos. “Seremos mais exigentes pelo o conhecimento que já temos, diferente dos idosos de hoje que precisaram conquistar. Então, hoje, já sabemos o que é necessário para ter uma saúde física, mental para exigir os nossos direitos e que talvez para eles tenha sido um caminho mais árduo”. Acompanhe: