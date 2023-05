IEL abre processo seletivo para qualificação de pessoas com deficiência

Um programa do Instituto Euvaldo Lodi, o IEL, está com inscrições abertas para processo seletivo de qualificação de pessoas com deficiência (PCDs). O programa disponibilizará 16 vagas para o curso de Auxiliar de Produção de Celulose em Três Lagoas, que será totalmente presencial. A qualificação é uma parceria do Senai-MS e de empresa de celulos do município.

A formação será dividida em cinco módulos, o que corresponde ao total de 138 horas/aula. O início das aulas está marcado para 19 de junho e término em 22 de agosto. O horário do curso é das 18h às 22h no Senai de Três Lagoas.

Para participar do processo seletivo, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos: ser PcD (candidatos devem apresentar laudo médico atualizado dos últimos 12 meses); ter 18 anos ou mais; Ensino Médio completo; dispensa militar para homens; disponibilidade para estudar no horário noturno e morar no município de Três Lagoas.

Ainda é necessário participar do processo seletivo organizado pelo IEL-MS, que está com as inscrições abertas até o dia 6 de junho e devem ser feitas pela internet.

Os alunos aprovados não terão custos pelas aulas ou materiais didáticos e receberão uma bolsa de auxílio transporte no valor de 500 reais. Após a conclusão do curso, todas as pessoas certificadas poderão participar de futuras seleções da empresa Suzano, de acordo com a disponibilidade de vagas ofertadas pela companhia.

A lista dos aprovados deve ser divulgada em 13 de junho.