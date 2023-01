IEL disponibiliza 109 vagas de estágio em MS

O IEL disponibiliza 109 vagas de estágio nas áreas de sistemas de informação, ensino médio, Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos e Processos Gerenciais, Engenharias e Agronomia, Economia, Enfermagem, Pedagogia e Comunicação Social.

Para se cadastrar é fácil, basta acessar o link http://sne.iel.org.br/sne/ms. Lá o estudante tem acesso a todas os detalhes sobre a vaga, como valores da bolsa, carga horária exigida, documentação e benefícios oferecidos.

Entre os benefícios do estágio estão a aplicação de novos conhecimentos, o contato com inovação e novas habilidades, a abertura de espaço a ideias empreendedoras, troca de experiências e conteúdo, auxílio em atividades correspondentes à formação teórica do estudante e a possibilidade de cumprir estágio por um período de até dois anos. Além da oportunidade profissional, o estagiário pode receber bolsas de estudos de até R$1,5 mil reais.

Critérios para ser um estagiário do IEL

O estudante deve ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado e frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, educação profissional, ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Com informações da assessoria de imprensa