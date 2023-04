IEL tem mais de 70 vagas de estágio abertas em MS

O IEL está com 72 vagas de estágio abertas em Mato Grosso do Sul, sendo 55 em Campo Grande, 17 em Dourados e uma em Três Lagoas. As oportunidades são voltadas para estudantes de ensino médio e ensino superior e os interessados podem se inscrever pela internet.

Considerado a porta de entrada para o mercado de trabalho, o estágio é a chance de colocar em prática o que é aprendido em sala de aula. Além disso, as bolsas podem chegar a até R$ 1.302.

Entre os benefícios do estágio, estão a aplicação de novos conhecimentos, o contato com inovação e novas habilidades, a abertura de espaço a ideias empreendedoras, troca de experiências e conteúdo, auxílio em atividades correspondentes à formação teórica do estudante e a possibilidade de cumprir estágio por um período de até dois anos.

Para estar apto às vagas, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado e frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, educação profissional, ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos

Campo Grande

Em Campo Grande, as 55 vagas são para estudantes do ensino fundamental e de ensino superior das seguintes áreas: Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Comunicação Social, Gestão Financeira, Letras, Design, Audiovisual, Educação Física, Técnico em Desenhista Mecânico Projetista, Biomedicina, Biologia, Bioquímica, Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Engenharia Elétrica, Controle e Automação Mecatrônica e Eletrotécnica.

Dourados

Na segunda maior cidade do Estado, são 17 vagas para estudantes de ensino médio e das seguintes áreas: Pedagogia, Administração, Gestão Comercial, Gestão de Marketing e Vendas, Publicidade e Propaganda, Letras, Psicologia, Educação Física e Ciências Contábeis.

Três Lagoas

A cidade tem uma vaga aberta para estudantes da área de T.I (Tecnologia da Informação).