Igualdade salarial entre homens e mulheres, lei entrou em vigor em junho deste ano

A isonomia salarial entre sexos já é antiga. De acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) a exigência é de 1988.

No entanto, sem a obrigatoriedade de fiscalização, a igualdade salarial ficou por muito tempo como letra morta e sendo executada de forma voluntária à iniciativa das empresas.

O colunista da CBN, Eberson Terra, explicou que, de acordo com o Relatório Global de diferença de gênero, o Brasil ocupa a 117ª posição. Com a Lei, que exige a isonomia salarial, publicada em junho deste ano, o colunista acredita que ficará mais difícil driblar a obrigatoriedade já que a multa pode chegar até 10 vezes o valor do salário pago à trabalhadora, podendo dobrar em caso de reincidência.