Instituto promove seminário sobre o 'Multilinguísmo' presente na história de MS

Aberto a pesquisadores, professores, acadêmicos e interessados na linguística e na cultura regional, o 17º Seminário de Desenvolvimento Institucional do estado trouxe, neste ano, diversos ministrantes e pesquisadores da cultura que colocaram em debate o “multilinguismo” presente no dia a dia das comunidades do estado. o evento foi realizado entre os dias 13 e 14 de setembro na capital com o objetivo de ser uma vitrine do instituto para a sociedade.

De acordo com o idealizador, Heitor Freire, o seminário é promovido desde 2006 pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IGHMS) e tem por objetivo refletir sobre a cultura e a história sul-mato-grossenses, abordando o meio ambiente, a geografia, a ocupação, a colonização e a gastronomia regional.

"O trabalho vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, cada ano tem um tema e nós estamos trabalhando abragendo a nossa diversidade cultural, nosso patrimonio imaterial e a história. Hoje nós estamos abordando o 'multiliguísmo' e encaixando toda a variedade cultural de tantas línguas e tantos povos diferentes que constituem nosso estado", afirma.

Ao todo neste ano, o tema Multilínguas foi abordado em palestras divididas em seis painéis, e cada painel tinha um patrono, uma pessoa que foi importante de alguma forma na história do estado. Entre os patronos, estava o antigo advogado, político e membro da academia sul-mato-grossense de letras, Rosário Congro, figura importante no desenvolvimento da comunicação em Mato Grosso do Sul.

A advogada e escritora Vera Tylde é responsável pelo seminário e conta a razão da escolha de Rosário como um dos patronos do evento.

"Ele foi um pioneiro nas comunicações, ele começou com jornal em Três Lagoas, a cidade era muito influenciada por São Paulo e então ele criou uma identidade sul-mato-grossense através da letras. Começou com jornal e depois rádio, e até hoje o neto dele, Rosarinho, continua o legado e tem também televisão. Na época Rosário COngro foi também intendente de Campo Grande, não chamava de prefeito ainda, mas ele foi intendente e fez um trabalho muito bonito. [...] Ele tem tudo haver com comunicação. O Rosário foi inclusive tambpem escritor, ele representa muito alguém que é um profissional da linguagem e fez muito pelo estado, por isso ele foi escolhido", explica a membra do IGHMS há mais de 17 anos.

O auditório do seminário estava repleto de interessados na história do estado e o evento ainda contou com encerramento feito pelo Coral Fronteiras Abertas, criado em 2016 sob a regência de Orion Cruz e coordenação de Américo Calheiros.

IGHMS em Campo Grande

O Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul está desde 1978 registrando a história do estado por meio de pesquisadores, professores e acadêmicos que fazem um trabalho totalmente voluntário.

"O instituto tem essa finalidade exatamente de registrar a história e mantê-la viva. Nosso instituto é o maior editor de livros do estado, nós temos uma grande memória sul-mato-grossense onde retratamos a história ao longo do tempo [...] Então o objetivo é sempre esse, levar a história para a sociedade, e trazer a sociedade para o instituto, como fizemos com o seminário", finaliza Heitor Freire, mebro do IGHMS há mais de 17 anos.