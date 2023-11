Iluminação solar em ciclovia de Taquarussu garante segurança e sustentabilidade

A ciclovia da MS-473, em Taquarussu, recebeu um sistema de iluminação solar com um investimento de R$ 2,1 milhões. O trecho da rodovia dá acesso ao trevo que leva à Usina Laguna.

O sistema de iluminação de LED foi instalado nos dois lados da rodovia, em um total de seis quilômetros. As luminárias são carregadas a partir da luz do sol, gerando economia e sustentabilidade.

A ciclovia que recebeu a iluminação pública foi recém construída pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 2,6 milhões. Além do caminho para bicicletas, o espaço tem pista para caminhadas.

A iluminação solar garante mais segurança para os usuários da ciclovia, que agora podem pedalar ou caminhar à noite sem se preocupar com a iluminação. Além disso, o sistema é sustentável, pois não utiliza energia elétrica convencional, o que contribui para a redução da poluição ambiental.