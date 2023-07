IMASUL suspende a "queima controlada" até o final do ano

Já começou o período de alerta de incêndios florestais nos biomas do pantanal, cerrado e mata atlântica no Mato Grosso do Sul. A preocupação foi antecipada, devido a portaria publicada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), que suspende as autorizações para a “queima controlada” até o final do ano.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, está em alerta e monitora as diferentes regiões do estado, para responder as possíveis ocorrências, de forma rápida, para que o fogo não se espalhe.

A tenente-coronel Tatiane Inoue, chefe do Centro de Proteção Ambiental (CPA) do Corpo de Bombeiros Militar, ressalta que o período atual é caracterizado por estiagem, baixa umidade relativa do ar e temperaturas acima de 30°C, o que aumenta o risco de incêndios florestais no estado, especialmente devido à vegetação seca.

Nas operações do Corpo de Bombeiros, estão sendo usados drones,, monitoramento via satélite, processamento de informações essenciais para o combate aos incêndios e equipamentos de proteção individual adequados.

Vale destacar que nos meses de agosto e setembro, e até outubro no caso do Pantanal, o uso do fogo é proibido em todo o estado.